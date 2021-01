Montecastrilli, muore ragazzo di 26 anni

Capodanno tragico a Montecastrilli (Terni) dove nella tarda mattinata di venerdì un 26enne originario di Terni – F.P. le sue iniziali – ha perso la vita all’interno della propria abitazione. Intorno alle ore 13, a seguito dell’allarme lanciato dalla fidanzata e dagli amici che erano con lui – i genitori erano fuori, da alcuni parenti -, gli operatori del 118 sono intervenuti nella casa del ragazzo, che sarebbe stato colto dal malore – rivelatosi poi fatale – mentre era seduto sul divano. Ripetuti e purtroppo inutili i tentativi di rianimarlo: per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per avviare le doverose indagini di prassi sull’accaduto – scontata in tal senso l’autopsia che verrà disposta dalla procura di Terni per accertare le cause del decesso – sono intervenuti i carabinieri del comando stazione di Montecastrilli, del Nor e del nucleo investigativo di Amelia.

