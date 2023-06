Mostra i genitali ai bambini che fanno il bagno nel fiume: denunciato 32enne

Ha mostrato i genitali ad alcuni bambini e per questo motivo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Protagonista un 32enne, bloccato dalla polizia di Stato a Città di Castello.

Molestie

L’sos è partito dopo la segnalazione riguardante l’uomo – un classe 1991 di origini marocchine – che mostrava le parti intime ai piccoli. Uno dei genitori ha riferito che il 32enne, durante i festeggiamenti degli studenti per la fine dell’anno scolastico, lo ha notato denudarsi davanti a loro. La sua giornata è proseguita negli uffici del commissariato, quindi le attività di rito e la denuncia all’autorità giudiziaria.