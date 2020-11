Narni conta altri tre morti: «Persone dietro questi freddi numeri»

Narni piange altri tre morti per Covid, due donne e un uomo, scomparsi tra la serata di venerdì e la giornata di sabato. «Il silenzioso quanto impietoso destìno che sta colpendo ormai tanti nostri anziani, mi e ci sta provocando un dolore sordo»: questo il messaggio di cordoglio del sindaco, Francesco De Rebotti, che su Facebook racconta anche un commovente ricordo legato ad una delle ultime vittime.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

La telefonata e poi la tragedia

«Ripenso, soprattutto oggi – dice il sindaco -, ad una delle tre persone che avevo contattato quando sono venuto a conoscenza della sua positività. Non avendo mail, con le difficoltà di raggiungerlo al telefono sono stato io a spiegargli della positività. E ricordo il suo disorientamento e la sua preoccupazione, semplice e genuina, per una cosa che percepiva ma non conosceva, il Covid. Dietro i numeri ci sono persone, a volte fragili, anziane, disarmate. Questa consapevolezza è quel dolore sordo che proviamo tutti. A lui ed alle due signore il nostro affetto così come ai loro famigliari».

Ancora tanti contagiati

La situazione aggiornata a sabato dei contagi a Narni è di 155 casi ufficializzati totali di positività di cui 7 ospedalizzati (2 risultano in terapia intensiva). Dall’approfondimento di De Rebotti risultano ancora 53 cluster familiari, a cui sono riconducibili 98 casi di positività che comprendono alcuni dei casi più critici. Del cluster scuola restano 2 casi positivi, mentre quello dell’ambito sanitario ha 2 casi ancora positivi presenti.