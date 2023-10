Narni, scontro auto-scooter: 56enne trasportato a Terni in ‘codice rosso’

Serio incidente stradale nella mattinata di lunedì, intorno alle ore 11.30, lungo la strada statale 3Ter, nel territorio comunale di Narni, all’altezza delll’incrocio con strada di Visciano. L’impatto è stato fra un’autovettura Ford Focus condotta da un 64enne di Otricoli diretto verso Narni ed uno scooter con in sella un 56enne narnese che procedeva nel senso opposto di marcia. Quest’ultimo, finito a terra, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni in ‘codice rosso’. Sul posto, per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro, si sono portati carabinieri del comando stazione di Narni. Con loro anche gli agenti della polizia Locale narnese per la gestione della viabilità.

