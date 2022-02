Nasce a Terni l’associazione ‘Libra Civitas’

Giovedì 17 febbraio si è costituita a Terni l’associazione ‘Libra Civitas’, senza scopo di lucro e apolitica, che ha il fine di promuovere, per la comunità locale e il territorio, «un modello alternativo di sviluppo strettamente collegato alla cultura, all’innovazione ed alla ricerca scientifica, con l’intento di stimolare e supportare la cittadinanza, l’imprenditoria, l’artigianato e le amministrazioni locali». Così il presidente Alessandro Sodano: «Abbiamo l’ambizione di condividere con tutti, progetti di vera partecipazione civica, per promuovere lo sviluppo culturale ed economico del territorio e non solo. Avvertiamo e facciamo nostri, i bisogni della comunità. Ci sforzeremo di coinvolgere tutti gli interessati per la più ampia partecipazione dei cittadini, agli eventi che si succederanno». Già calendarizzati eventi collegati al Piano di ripresa e resilienza (PNRR) e all’utilizzo dell’idrogeno: «Temi attuali per il rilancio delle nostre aree urbane, con relatori di levatura regionale e nazionale, con il fine ultimo di evidenziarne contenuti ed opportunità di sviluppo per le comunità locali».

