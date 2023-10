Nasce il premio letterario ‘Amelia in giallo’: il bando

Dare la possibilità ad autori che hanno scritto un romanzo di genere giallo di pubblicarlo con una prestigiosa casa editrice nazionale. Questo lo scopo del primo premio letterario ‘Amelia in giallo’, organizzato dal blog ‘Note di carta’ in collaborazione con Golem edizioni e con il patrocinio del Comune di Amelia. Per questo motivo si selezionano (qui il bando) manoscritti inediti, dove per inedito si intende mai pubblicato con alcuna casa editrice, in self publishing o in altre piattaforme digitali. Il genere deve essere giallo, interpretato in un’accezione molto ampia: giallo, crime story, noir, hard boiled, thriller ecc.

