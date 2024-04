Nasce ‘Terni Città Grande’: l’ex assessore Andreani coordinatore

Gli iscritti del Ternano di CiviciX si preparano alle prossime elezioni amministrative ed europee: dopo l’assemblea regionale tenuta a Todi nei nei giorni scorsi, si sono infatti riuniti per ribadire l’impegno attivo – riferisce una nota – «a favorire e promuovere, anche attraverso la Federazione dei civici europei, la formazione di una lista nazionale di riferimento di Renew Europe (gruppo liberale, democratico e riformatore) per le prossime elezioni europee».

La nomina

Il gruppo, di concerto con il presidente Andrea Fora, ha deliberato all’unanimità di denominarsi ‘Terni Città Grande’ per «rilanciare il tema cruciale delle politiche integrate di area vasta e il dibattito di idee su sanità, sviluppo e ambiente, ormai completamente assente da ogni agenda politica ed amministrativa, anche in vista delle imminenti scadenze elettorali locali che vedranno al voto molti Comuni del ternano». L’assemblea ha eletto Francesco Andreani – già assessore all’Urbanistica del Comune di Terni con il sindaco di centrosinistra Leopoldo Di Girolamo – come coordinatore dell’hub territoriale del ternano, Maurizio Lucidi, responsabile organizzativo e Sandra Meriziola e Umbra Renzi per il coordinamento territoriale.