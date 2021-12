Natale e luminarie a Terni, il test in piazza Tacito – Video

Condividi questo articolo su

















Proseguono i preparativi per il Natale 2021 a Terni nell’ambito dell’appalto per luminarie e addobbi. Giovedì è stato effettuato un test in piazza Tacito, dove è previsto un ‘cielo’ stellato con tanto di mercatino – salvo problemi – a partire dal 5 dicembre. Intanto il Comune è ancora alle prese con i lavori per ultimare la riqualificazione della fontana: corsa contro il tempo per tentare di completare il tutto entro la fine dell’anno. Obiettivo alquanto complicato.

FONTANA P. TACITO, SI ‘CORRE’ PER TENTARE DI CHIUDERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO