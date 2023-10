Nella scatola del detersivo in polvere c’è mezzo chilo di eroina: arrestato

Un 50enne di nazionalità nigeriana, incensurato e domiciliato a Perugia, è stato arrestato dai carabinieri di Ponte San Giovanni per spaccio di droga. L’uomo è stato fermato in strada con un connazionale dopo che i due avevano cercato di sfuggire ad un controllo. Addosso non aveva nulla ma a casa è emersa la ‘sorpresa’. Uno dei due – è il dettaglio che ha insospettito i militari – aveva cura di non lasciare mai una confezione di detersivo in polvere che teneva in mano e che apparentemente sembrava appena acquistata. Soppesandola, i carabinieri si sono accorti che aveva un peso inferiore rispetto al solito fustino e, guardandola bene, hanno notato che era stata richiusa con molta cura. Per questo l’hanno aperta e dentro hanno trovato quattro sacchetti in plastica con all’interno 38 ovuli di eroina per un totale di 490 grammi, 305 euro in contanti, oltre ad un bilancino di precisione e un telefono cellulare. A seguito dell’arresto, il 50enne è stato tradotto nel carcere di Capanne.

