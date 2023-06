Nico Cipiccia ‘sbarca’ a Pitti Uomo da influencer. «Creare e mostrarsi: il mio coraggio sia il vostro»

Il personaggio è di quelli ultranoti e curiosi e la presenza ad un evento di primo piano qual è Pitti Uomo a Firenze, in quota ‘influencer’, non è passata inosservata. Parliamo del ternano Nico (al secolo Domenico) Cipiccia, per il quale – almeno per chi conosce Terni e i suoi personaggi – non c’è bisogno di particolari presentazioni. Eccentrico, ‘visibile’, ironico, garbato. È un po’ uno dei simboli, da anni, della movida e del centro storico di Terni.

«Ora faccio sul serio»

Non è la prima volta che Nico Cipiccia mostra i suoi look in giro per l’Italia: «Nonostante siano anni che sfilo con i miei outfit più creativi per i centri storici – spiega -, è stato nell’ultimo anno che ho deciso di rendere più professionale la mia passione per la moda. Pitti Uomo è un’ottima vetrina per far apprezzare la mia non convenzionale idea di abbigliamento elegante maschile ed essere accreditato come influencer è stata una piccola soddisfazione, anche se mediaticamente sono solo all’inizio di

questa avventura. Ho in programma di aprire i miei profili social personali grazie all’aiuto professionale dell’agenzia Meta Digitale. Fino ad ora sul web tutto ciò che mi riguarda è stato catturato e caricato da altri. Tra non molto sarò invece io a mostrare i miei outfit e ciò che mi riguarda, dal mio punto di vista. Per me la moda – aggiunge Nico – è anche un mezzo di espressione artistica. Quando creo uno dei miei look, voglio in realtà esprimere un determinato modo di sentire e di essere. Riuscire ad indossarlo con disinvoltura è anche un invito ad avere il coraggio di vivere e mostrare la propria individualità, in un mondo in cui non è sempre facile esternare se stessi».