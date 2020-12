Orte, tamponamento fra due tir: autostrada chiusa e caos

Incidente stradale martedì mattina, intorno alle ore 6.15, lungo l’autostrada A1 poco prima dello svincolo di Orte (Viterbo) – chilometro 489 – in direzione Roma. L’incidente ha visto il tamponamento fra due mezzi pesanti, uno dei quali fermo in corsia di emergenza. Il bilancio – riferito dalla polizia Stradale di Orvieto (Terni) giunta sul posto – è di una persona rimasta ferita in maniera non grave. Non semplici le operazioni di ripristino della circolazione stradale, visto che uno dei due mezzi ha perso parte del proprio carico sulla carreggiata e risulta un veicolo alimentato a metano.

Aggiornamento ore 9.16

‘Autostrade per l’Italia’ fa sapere che «si è resa necessaria la chiusura del tratto di autostrada interessato dal sinistro. All’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 8 chilometri di coda. Chi è diretto a Roma deve uscire obbligatoriamente ad Orvieto, dove si è formata una coda di 4 chilometri. Consigliamo a tutti i mezzi pesanti e per le lunghe percorrenze di uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle in direzione di Perugia poi la E45 con rientro in autostrada ad Orte. Ai veicoli leggeri, dopo l’uscita ad Orvieto, consigliamo di percorrere la SP71 verso Montefiascone, poi la Cassia in direzione di Viterbo e la superstrada Viterbo-Orte da cui si può rientrare in autostrada ad Orte». Sul posto sono presenti il personale di ‘Autostrade per l’Italia’, la polizia Stradale, gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco.

