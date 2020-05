Ospedale Terni, altra giornata di donazioni

Giornata di donazioni, quella di giovedì 30 aprile, per l’ospedale di Terni: segno che a solidarietà non si esaurisce e, anzi, prosegue come e più di prima.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Strumento per la sanificazione

Dalla Umbriadue Scarl del gruppo Acea, operante nell’ambito del Sii di Terni, è giunto un apparecchio per la sanificazione mediante micronebulizzazione con perossido di idrogeno e argento solfato. L’importo totale della donazione è di 10 mila euro ed a riceverla c’erano il primario dell’anestesia/rianimazione Commissari, il caposala Scimmi e Fausti dell’ufficio affari generali. A breve arriverà un altro strumento analogo donato dal Rotary Club di Terni.

Altre donazioni

Sempre giovedì, nel pomeriggio, il consigliere comunale di Terni Mirko Presciuttini (Lega), grazie alla collaborazione con la presidenza di FarmaciaTerni, ha donato cinque pulsossimetri per i reparti Covid del ‘Santa Maria’. Infine una donazione ‘gustosa’: due macchinette compatibili Nespresso e 4 mila capsule per caffè da parrte della Corsini Caffè.