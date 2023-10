Ospedale Terni, salutano cinque dirigenti medici: dimissioni in serie

di S.F.

Ospedale di Terni, pioggia di dimissioni negli ultimi giorni. O meglio, prese d’atto – tutte pubbliche – da parte della dirigente alle risorse umane Maria Rita Bruscolotti: salutano in cinque con il coinvolgimento di diverse strutture. Erano tutti a tempo indeterminato.

Dimissioni in serie

Prosegue il costante turnover – bandi ed assunzioni non sono mancate negli ultimi tempi – in seno all’azienda ospedaliera ternana. Da martedì 10 ottobre sono state firmate cinque prese d’atto per la risoluzione del rapporto lavorativo di altrettanti dirigenti medici che erano assunti a tempo indeterminato: si tratta dei dottori Giovanni Marchetti (anatomia patologica dal 2013, out dal 1° febbraio 2024), Cristina Grippo (radiodiagnostica dall’ottobre 2020 e attualmente al ‘Moscati’ di Avellino, via dal 1° gennaio 2024), Luciano Giacomino (anestesia/rianimazione dall’agosto 2020, out dal 1° giugno 2024), Adriano Campagna (urologia dall’agosto 2008 e ora in aspettativa, fuori da ottobre) e, a chiudere il cerchio, Martina Quintini (patologia clinica dallo scorso giugno, dimissioni decorrono dal 1° novembre).