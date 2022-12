Padel in Umbria: «Crescita senza freni. E non è un ‘gioco alla moda’». I numeri

«Un 2022 eccezionale, pieno di successi in ogni settore del padel umbro. Una crescita esponenziale continua, senza freni che fanno del nostro giovane sport una certezza, gradita certezza, nel panorama sportivo regionale». A fare il bilancio su uno degli sport più in voga dell’ultimo decennio è Fabio Moscatelli, consigliere regionale della Fit Umbria: i circoli affiliati sfiorano le quaranta unità ed i tesserati sono circa 1.500. I campi con club sono oltre cento.

A TERNI DEBUTTA IL PADEL PANORAMICO

La programmazione e il ‘gioco alla moda’

Moscatelli nel parlare del 2022 sottolinea la «crescita del settore giovanile con istruttori Fitp sempre più qualificati e scuole sempre più numerose con un ringraziamento al nostro tecnico regionale, Cesare Leone Novelli, che sta svolgendo un ottimo lavoro. Ma soprattutto da evidenziare la crescita agonistica con tanti titoli e successi, in risposta a chi, in maniera sarcastica e prevenuta, ha sempre definito il padel un ‘gioco alla moda’ e non uno sport». Poi l’elenco di coloro che si sono messi in evidenza nel corso dell’anno: «Gianluca Bazzica e Lorenzo Tarpani campioni italiani over 40, Padel Arena campione italiano over 40 a squadre, Marco Baglioni e Paolo Trabalza campioni italiani Fitpra, la Ternana Padel in serie B, l’Happy Village promossa in serie C, Valentina Varazi e Matilde Minelli convocate nella nazionale italiana under 16 e under 14, Lucrezia Piernera campionessa italiana femminile under 14, Linda Sirci campionessa italiana femminile under 12, una serie di tornei vinti e piazzamenti importante impressionanti. Qualcosa sicuramente ho dimenticato ma credo che ci sia da essere più che soddisfatti di questa piccola regione, di questo quartiere di Roma. Dovrei fare tanti ringraziamenti – conclude Moscatelli -, mi limiterò al Comitato umbro Fit, tra pochi giorni Fitp , al presidente Carraresi ed ai miei colleghi che ci hanno creduto sempre, hanno collaborato con me nel padel allo stesso modo che nel tennis e i risultati si sono visti. Ma la corsa non finisce qui, ci aspettano altri due anni di nuove sfide e nuovi successi».