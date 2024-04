PalaTerni: le gradinate non piacciono. «Sedie in platea per gli eventi»

Forse ha pesato la scomodità degli spalti denunciata, anche via social, da più di uno spettatore dopo lo spettacolo ‘Amores’ che venerdì sera – esordio della rassegna Umbria Forum – ha riempito il palaTerni. Assi in cemento ancora prive di seggiolini, con spazi abbastanza risicati fra le file di spettatori. Spalti che vengono ritenuti anche piuttosto ripidi e quindi rischiosi. Al di là delle ragioni plausibili della scelta, l’organizzazione di Umbria Forum ha deciso per i prossimi spettacoli – almeno quelli con una capienza ‘normale’ – di portare il pubblico in platea, ‘abolendo’ le gradinate. Di seguito il comunicato stampa che annuncia la decisione: «Con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza degli spettatori e adattarsi alle mutevoli esigenze degli eventi – si legge -, le gradinate verranno temporaneamente escluse per spettacoli di dimensioni più ridotte. Al loro posto verranno impiegate sedie che offriranno un comfort superiore e una maggiore flessibilità di disposizione, escludendo le gradinate, così da realizzare un allestimento ‘teatrale’ più intimo. Questo per sottolineare la modulabilità dello spazio, il suo potenziale adattabile per qualsiasi situazione e assetto di spettacolo. Le nuove disposizioni consentiranno una capacità variabile da 800 a 2.300 posti a sedere, offrendo un ambiente più raccolto e coinvolgente per gli spettacoli di dimensioni più contenute, mentre la capienza massima sarà riservata per i grandi eventi che richiedono una maggiore partecipazione del pubblico, come ad esempio per lo sport o i concerti. Con questo nuovo allestimento – spiega Umbria Forum – si mira a offrire un’esperienza ancora più gratificante ed una disposizione personalizzata per ogni evento. Questo cambiamento entra in vigore immediatamente e sarà implementato per tutti gli eventi futuri. L’11 maggio lo spettacolo ‘Giulietta’ con Eleonora Abbagnato, vedrà questo nuovo allestimento, ricreando per il pubblico la suggestione della platea di un teatro, avvolgendo lo spettatore per godere della musica, delle luci e dell’atmosfera. Lo spettacolo ‘Giulietta’ – conclude l’organizzazione – è un omaggio alla celebre veronese che rivisiterà in modo nuovo ed inusuale il mito di Giulietta, grazie alla fusione delle arti della musica, della danza e della poesia. Marcos Madrigal e Alessandro Stella interpreteranno trascrizioni contemporanee per due pianoforti a gran coda regalando al pubblico un’esperienza sonora unica. Biglietti disponibili su vivaticket.com».

