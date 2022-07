Parcheggia l’auto nell’autolavaggio, torna e trova chiuso: aiutato dalla polizia

La richiesta di aiuto è arrivata nella prima serata, intorno alle ore 21, quando un uomo ha riferito alla polizia di Stato di Città di Castello che la propria auto era rimasta chiusa nel parcheggio di un autolavaggio. Agli agenti l’uomo ha spiegato di aver lasciato il veicolo lì per il tempo necessario a sbrigare qualche commissione. Al suo ritorno, però, aveva trovato i cancelli chiusi e, non sapendo come fare, aveva chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti della Volante tifernate, dopo aver contattato il titolare dell’autolavaggio, sono riusciti a risolvere il problema: da parte del cittadino, le scuse all’esercente e un grazie alla polizia.

