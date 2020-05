Penna in Teverina, 70enne stroncato da malore fatale

Il malore, fatale, lo ha stroncato nella tarda mattinata di mercoledì mentre si trovava a bordo del proprio trattore, impegnato in lavori agricoli. L’uomo – un 70enne di Penna in Teverina (Terni) – è stato soccorso dagli operatori del 118: purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Le difficoltà date dalle caratteristiche della zona, hanno imposto l’intervento del Soccorso alpino dell’Umbria – con squadre provenienti da Terni e Spoleto – per il recupero della salma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Amelia per gli accertamenti di rito.

