Gubbio-V. Verona 1-1, ci pensa Gerardi

Salta ancora l’appuntamento con il primo successo casalingo per il Gubbio. I ragazzi di Vincenzo Torrente non sono andati oltre l’1-1 nel confronto del ‘Barbetti’ con la Virtus Verona: succede tutto nel primo tempo con le realizzazioni di Danti per i veneti e, in chiusura di frazione, il pareggio di Gerardi dopo uno spunto individuale del solito Gómez. C’è comunque il secondo risultato utile – Malaccari e compagni salgono a quota 7 punti – consecutivo in vista del derby con il Perugia del prossimo weekend.

