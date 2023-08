Perugia: 79 piante di marijuana in casa, 51enne in manette

Ben 79 piante di marijuana prossime alla fioritura. Poi 420 grammi della stessa sostanza stupefacente, ma essiccata, 380 di hashish confezionati in ovuli, 560 euro, bilancio di precisione e materiale per il confezionamento. Non mancava nulla nell’abitazione di un 51enne perugino disoccupato ed incensurato, arresato in seguito ad un intervento dei carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni insieme al personale della sezione operativa della Compagnia e della stazione forestale di Perugia: l’uomo è ora nei guai per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre la droga è stata sequestrata.. Per lui ci sono i domiciliari in attesa della direttissima.

