Perugia-Cosenza 1-1 Delusione Grifo: «Dovevamo chiuderla»

Ci si aspettava una vittoria, dopo la bella prova di Frosinone, è arrivata una partita scialba, che il Perugia aveva pure messo in discesa, con il gol di Rosi, ma che non è riuscito a portare a casa, punito da un ottimo Cosenza che sia prima sia dopo lo svantaggio ha dato la sensazione di essere una squadra temibile. Bella soddisfazione per gli ex Zaffaroni, Carraro e soprattutto Goretti.

Alvini: «Punto comunque buono»

«Un punto sudato dopo una prestazione con qualche luce e qualche ombra – dice Alvini in sala stampa – ogni punto in serie B è importante, quindi siamo soddisfatti».

«La verità è che dovevamo chiuderla dopo il vantaggio, quando abbiamo avuto l’occasione per segnare ancora: quando parlo di ombre mi riferisco a queste cose. Anche sullo zero a zero abbiamo sbagliato dei gol».

Zaffaroni: «Risultato giusto»

«Partita sostanzialmente in equilibrio che si è rotto con un gol su calcio piazzato, ma noi siamo stati bravi a non perdere la calma e trovare il gol – commenta Zaffaroni – siamo stati bravi a ribattere colpo su colpo all’inizio, quando loro sono partiti forte, ma alla fine del promo tempo siamo stati noi a prendere il pallino del gioco».

Perugia-Cosenza: tabellino

Perugia (3-5-2): Chichizola, Rosi (34′ st Curado), Angella, Segre (1′ st Santoro), Carretta, Burrai, Murano (1′ st Matos), Falzerano, Kouan (40′ st Murgia), Sgarbi, Lisi (23′ st Ferrarini). A disp.: Fulignati, Righetti, Gyabuaa, De Luca, Ghion, Vanbaleghem, Curado, Zanandrea. All. Alvini

Cosenza (3-5-2): Vigorito, Carraro, Rigione, Boultam (19′ st Vallocchia), Gori (45′ st Gerbo), Caso (31′ st Millico), Tiritiello, Vaisanen, Sy (19′ st Corsi), Palmiero, Situm. A disp.: Saracco (GK), Matosevic (GK), Pandolfi, Kristoffersen, Venturi, Pirrello, Minelli, Enyango. All. Zaffaroni

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola (Grossi di Frosinone – Affatato di Verbano Cusio Ossola) IV° ufficiale: Mattia Ubaldi di Roma 1 (VAR Prontera di Bologna – AVAR Muto di Torre Annunziata)

Reti: 6′ st Rosi, 22′ st Situm

NOTE: 3500 spettatori di cui 330 ospiti, giornata molto calda.

Espulso: al 39′ st Palmiero (C) per doppia ammonizione.

Ammoniti: Angella, Palmiero, Lisi, Segre, Boultam, Ferrarini