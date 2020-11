Perugia, in auto con una mazza da baseball: denunciato

Continuano senza sosta i controlli degli uomini della squadra Volante di Perugia, diretti dal commissario Monica Corneli. Nella zona di via Settevalli gli agenti hanno intercettato un’auto con a bordo due giovani che, con il loro comportamento, hanno attirato l’attenzione della pattuglia. I sospetti sono risultati fondati, visto che all’interno del veicolo, nell’immediata disponibilità del conducente, è stata trovata una mazza da baseball, della quale il giovane non ha saputo giustificarne il possesso. L’uomo, un cittadino di origine straniera di 26 anni con precedenti in materia di stupefacenti – in compagnia di un’italiana di 25, con precedenti per reati contro il patrimonio – è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. La mazza da baseball è stata sequestrata.

