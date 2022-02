Intervento dei vigili del fuoco di Perugia, intorno alle ore 7.45 di domenica mattina, per un incendio scoppiato all’interno del ristorante ‘Testone’ di via Settevalli, nel capoluogo. Si contanto danni ai locali interni e su tutta la struttura, dovuti alla circolazione del fumo sprigionatosi dal rogo. Non si registrano feriti e sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato. L’origine delle fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbe accidentale.

