Perugia, Iva non versata per 350 mila euro: nei guai una società

Un’evasione di Iva evasa o non versata da quasi 400 mila euro. L’accertamento è dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli (Adm) di Perugia e riguarda due società.

Pellet a Perugia

Nel mirino una società della provincia di Perugia operante nel commercio di pellet. L’attività «ha portato ad accertare l’omissione di versamenti Iva grazie allo scambio di informazioni con le dogane di Slovenia, Lituania e Polonia»: gli accertamenti erano partiti dall’ufficio antifrode della direzione territoriale per la Toscana e l’Umbria che aveva registrato alcune anomalie tra dati contabili e le informazioni desunte dalle banche dati. Ci sono stati omessi versamenti Iva per circa 350 mila euro – le sanzioni vanno da 130 mila ad un massimo di 160 mila euro – per il periodo 2018-2021. «Il pellet veniva stoccato presso il deposito dell’azienda per la successiva vendita o consegnato direttamente da trasportatori esteri, incaricati dalla società perugina, a ditte umbre per la vendita al dettaglio. Le violazioni contestate all’amministratore sono omessa registrazione di fatture passive emesse da fornitori Ue, presentazione di dichiarazioni Iva infedeli e omessi versamenti Iva», spiega l’Adm.