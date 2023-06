Perugia, lo fotografa mentre urina su un monumento e lui l’aggredisce

Lo ha notato urinare su un monumento, quindi ha scattato una foto per denunciare l’accaduto, ma è stata aggredita. Il fatto è accaduto in piazza del Bacio a Perugia dove sono intervenuti gli agenti di polizia dopo una segnalazione da parte di alcuni passanti. Prima l’uomo – identificato quale cittadino nigeriano di 42 anni con numerosi precedenti di polizia – le ha sottratto con forza lo zaino alla ricerca del telefono per cancellare la foto, senza riuscirci, poi ha cominciato a colpire la donna e a minacciarla, nonostante lei le avesse mostrato di aver cancellato la foto. All’arrivo delle forze dell’ordine il 42enne ha continuato a reagire male, spintonandoli e facendoli cadere a terra. A carico del nigeriano è quindi scattata la denuncia per minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e per i reati di percosse ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone.

