Perugia, musica e cibo per rilanciare il centro

Si comincia il 24 luglio e si andrà avanti per tutto il mese di agosto e anche a settembre, per accompagnare i perugini che restano in città, in particolare le famiglie, e i tanti turisti che si spera animeranno le vie del capoluogo fino alla fine di questa strana estate post lockdown.

La presentazione

A promuovere l’iniziativa – dal titolo ‘Al Centro l’Estate’ – la confraternità del Sopramuro, l’associazione Borgo Bello, l’associazione via delle Viole, i Magnifici Rioni di Perugia 1416, l’associazione via dei Priori, Perugia Futura e il Consorzio Perugia in Centro, con la collaborazione di operatori del settore e il supporto dell’amministrazione comunale. La presentazione ufficiale del programma si è tenuta questa mattina alla sala della Vaccara di palazzo dei Priori, alla presenza dell’assessore al commercio Clara Pastorelli, dell’assessore al Turismo, Gabriele Giottoli, della consigliera delegata per il centro storico Fotinì Giustozzi, di Alessandro Granieri presidente della Confraternita del Sopramuro e dei rappresentanti delle associazioni partecipanti.

Il programma

Venerdì 24 Luglio “Borgobello in tavola 1° edizione” – Corso Cavour, Borgo XX Giugno a cura di Borgobello

Giovedì 30 luglio “Taverna delle taverne #1 La Disfida” – Piazza Matteotti Giovedì 6 Agosto “Mangialonga Jazz” (anteprima Umbria Jazz) – 5 diversi percorsi culinari a tappe (su prenotazione) e musicisti Jazz itineranti Borgobello, Piazza Matteotti, Via della Viola, Via dei Priori, Corso Garibaldi, Via Ulisse Rocchi

Venerdì 21 agosto “1^ estemporanea Città di Perugia” – Piazza Matteotti, Piazza Italia, Via Oberdan, Via dei Priori, Porta Sole, Piazza IV Novembre

Venerdì 28 Agosto “Outfit for dinner” – Piazza Matteotti – Sfilata di moda con tema “La Donna”, attraverso poesia, danza, moda

Giovedì 3 Settembre “Taverna delle taverne #2 La rivincita” – Piazza Matteotti

Giovedì 10 Settembre “Food trekking 1° edizione / Arte di strada” – 5 percorsi culinari a tappe (su prenotazione) e artisti di strada itineranti (in collaborazione con Alchemika Festival) Borgobello, Piazza Matteotti, Via della Viola, Via dei Priori, Corso Garibaldi, Via Ulisse Rocchi

Venerdì 11 e Sabato 12 settembre “ARABELLA MARKET” il mercatino vintage in Piazza Matteotti e dintorni, In collaborazione con l’associazione FareFacendo

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre “Al centro la Birra artigianale” – rassegna birre artigianali