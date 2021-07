Perugia, presto interventi in due istituti superiori

Mantenere fruibili e sicure le scuole di propria competenza e dotare gli istituti di spazi adeguati sono i principali obiettivi dell’attività provinciale in materia di edilizia scolastica. A questo proposito facciamo il punto della situazione sui due investimenti principali di edilizia scolastica della Provincia di Perugia: la sede del Liceo Pieralli e il nuovo edificio scolastico a Centova.

Ristrutturazione Pieralli

È stato dato il via alla redazione del progetto esecutivo per i lavori di miglioramento sismico della sede in via del Parione del Liceo Pieralli di Perugia. La struttura era stata danneggiata dal sisma del 2016. I lavori prevedono una spesa di 6.669.000 euro finanziati con fondi della ricostruzione.

Nuovo edificio scolastico a Centova

Per quanto riguarda il nuovo edificio scolastico a Perugia, che sarà realizzato in zona Centova e non più ai Rimbocchi, è terminata la conferenza di servizi e si sta provvedendo alla realizzazione del progetto esecutivo. Per la realizzazione di questo edificio è anche necessaria l’approvazione della modifica del PRG da parte del Consiglio Comunale di Perugia, così da andare rapidamente alla gara d’appalto nel rispetto dei ristretti tempi stabiliti dal finanziamento ministeriale. Per la costruzione dell’edificio, utile a soddisfare le esigenze della crescente popolazione scolastica perugina, servirà un investimento di 4.000.000 di euro.