Perugia, tre ladri d’appartamento arrestati

Tre uomini di 20, 24 e 31 anni arrestati in flagranza di reato. Questo l’esito di un’operazione congiunta – carabinieri e questura – a Perugia nella serata di venerdì. ladri d’appartamento incastrati e in manette per furto aggravato in concorso e ricettazione. Tutto nato dalla segnalazione del proprietario dell’abitazione.

Irruzione

Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’abitazione presa di mira sorprendendo i ladri all’interno. «Gli stessi, avendo appena forzato la cassaforte con una smerigliatrice, con il sopraggiungere delle forze dell’ordine, si erano nascosti all’esterno, accovacciandosi su di un balcone, tentativo risultato essere vano in quanto sono stati rapidamente individuati e bloccati», viene sottolineato. I tre sono stati colti in possesso sia «di monili appena trafugati dall’appartamento che di altri oggetti verosimilmente riconducibili alla consumazione di analoghi episodi delittuosi, per i quali saranno condotti ulteriori accertamenti finalizzati a stabilirne la provenienza». Uno di loro era gravato da un provvedimento cautelare del marzo 2022 emesso dal Gip del tribunale di Perugia. L’arresto è stato convalidato, c’è la condanna con pena sospesa.