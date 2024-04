Pnrr Terni, camposcuola: subappalto ‘casertano’

di S.F.

Camposcuola ‘Casagrande’ di Terni, c’è una novità nell’ambito dei lavori finanziati con fondi Pnrr per la riqualificazione generale dell’impianto sportivo. C’è un’ulteriore società che entra in azione per poco più di 20 mila euro: il Comune, nella figura del dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini, ha firmato mercoledì l’atto che autorizza il subappalto alla Impianti La Marra di Cellole (Caserta) dopo l’input dell’affidataria dell’appalto da oltre 1 milione di euro, la Co.Ge.Ben srls di Napoli. Motivo? La realizzazione degli impianti idrici. Tutto trasmesso al direttore dei lavori – l’architetto Andrea Della Sala – e al Cse, il collega Alberto Tiberi. Da ricordare che, salvo proroghe o stop, la conclusione è prevista nel febbraio 2025.

NOVEMBRE 2023: «RESTRIZIONE TEMPI? AL MASSIMO 1-2 MESI»

CAMPOSCUOLA OFF-LIMITS: ATLETICA LEGGERA ALLA MAZZINI