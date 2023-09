Terni, ‘rivoluzione’ ex Milizia: combo umbro-marchigiana in azione

di S.F.

La Tlm Costruzioni di Perugia – seppur con sede legale a Roma – e la marchigiana Renco Spa. Eccolo il raggruppamento temporaneo di imprese che si sta occupando della ‘trasformazione’ dell’ex Milizia di Terni, tra via Malnati e via Campomicciolo: l’aggiudicazione dell’appalto è arrivato con un ribasso offerto del 9,69% rispetto all’importo complessivo a base di gara fissato a quota 4 milioni e 48 mila euro. Niente da fare per le ternane Castellani & Gelosi e Bitec, seconde in graduatoria con il 9,23%.

Il lavoro è per la ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso dell’immobile che, come noto, diventerà una ‘casa per ferie’. Che significa? La struttura dovrà essere «attrezzata per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici. Tutti soggetti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari». In sostanza un ostello per i familiari dei pazienti dell’ospedale Santa Maria con 25 camere e 49 posti letto a disposizione. I fondi arrivano dal fondo complementare al Pnrr, a gestire il tutto è l’Ater ed il finanziamento complessivo è da 5,2 milioni.