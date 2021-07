Poltu Quatu Classic, Terni si distingue nell’evento cult

Poltu Quatu Classic, il concorso internazionale di eleganza per auto d’epoca e speciali – patrocinato dalla Federazione internazionale dei veicoli storici (Fiva) e dall’Automotoclub storico italiano (Asi) -, ormai tra i più noti eventi motoristici storici del panorama mondiale, appuntamento irrinunciabile per il gotha del motorismo storico ormai giunto alla 6° edizione, ha riconfermato la propria continuità dal 2 al 4 luglio nella cornice della Costa Smeralda senza aver scontato alcuna interruzione, neppure nel 2020.

Il patron

Poltu Quatu Classic non ‘ricomincia’ quindi nel 2021 ma continua grazie alla passione e all’intraprendenza del suo patron, Simone Bertolero, che anche in pieno lockdown non ha mai avuto dubbi sul ‘suo’ concorso. Simone Bertolero è una leggenda nel mondo delle auto d’epoca: giovanissimo inizia a lavorare per Ferrari e Bugatti e, seguendo le impronte di suo padre Luciano, si dedica da oltre vent’anni al suo amore principale, ovvero le auto d’epoca.

La ‘perla’

Poltu Quatu Classic definito dall’Asi ‘l’evento più glamour dell’estate’, ha visto l’aggiudicazione del trofeo ‘Best of Show’ alla Fiat 1100 Sport Barchetta Mille Miglia del 1948 appartenente al museo Nicolis di Verona, presentata da Silvia Nicolis e guidata dal calciatore Riccardo Meggiorini. Si tratta di un esemplare unico creato artigianalmente dal carrozziere Miotto di Torino ed elaborato dalla Stanguellini di Modena. Partecipò alla Mille Miglia di velocità del 1948 con il numero di gara 395.

Terni c’è, e si distingue

Non certo di scarso pregio anche tutte le altre vetture partecipanti che, preventivamente selezionate da un’apposita commissione, appartenenti alle più prestigiose collezioni ed esposizioni museali, tra cui la collezione Lopresto ma anche a singoli privati provenienti da Stati Uniti, Olanda, Germania e Principato di Monaco, sono state suddivise in distinte classi: Sex on the beach, Rally Queen, Forever young, Back to the future, La dolce vita. Ed è proprio quest’ultima classe che ha visto protagonista una squadra tutta ternana con un’impeccabile Triumph TR3 ‘britisch racing green’ dei fortunati proprietari David Montagna Baldelli e Silvia Bartollini, presentata alla commissione di selezione da Francesco Falciola, presidente del club ‘Autodepocaeventi – AU.DE.NT’.

«Insieme ai più grandi collezionisti del mondo»

«Ho proposto a David, socio del nostro club, l’opportunità iscrivendo la sua Triumph – spiega Francesco Falciola – e non posso nascondere l’emozione provata quando la commissione ha comunicato l’accettazione dell’iscrizione. D’altronde Marcello Mastroianni ne guidava una nera nella ‘Dolce vita’, così come Antony Perkins in ‘Le piace Brahms’. Quindi, quale migliore rappresentante della ‘dolce vita’. È la quinta occasione che partecipo al concorso di Poltu Quatu, occasione unica di confronto con i più grandi collezionisti al mondo, dall’attore Stuart Parr a Corrado e Duccio Lopresto, a Silvia Nicolis figlia di Luciano fondatore del Museo Nicolis di Villafranca di Verona».

Mondanità in Costa Smeralda

Poltu Quatu Classic non è solo il concorso internazionale ma uno degli eventi mondani di maggior rilievo della Sardegna, lungo gli itinerari e tra i luoghi più glamour: la spiaggia di Capriccioli, la promenade e il molo di Porto Cervo, la piazzetta di San Pantaleo, fino alla serata di gala di sabato presentata dalla magnifica Savina Confaloni insieme al patron del concorso Simone Bertolero, senza che sia mancato il brivido delle accelerazioni all’aviosuperficie di Olbia.