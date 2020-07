Ponte San Giovanni, schianto con due feriti

Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì lungo la superstrada E45 nei pressi di Ponte San Giovanni (Perugia) in direzione sud. Coinvolti due mezzi pesanti e un’autovettura. Il bilancio è di due persone rimaste ferite, sembra in maniera non grave, e trasportate in ospedale dagli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Perugia che hanno effettuato i rilievi, gestito la viabilità e ripristinato in un tempo contenuto – vista la situazione – il flusso dei mezzi. Con loro anche i vigili del fuoco del comando provinciale.

