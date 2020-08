«Posticipare la riapertura delle scuole al 24 settembre»

di Fratelli d’Italia

Gruppo consiliare al Comune di Terni

Noi lo abbiamo già chiesto con un atto di indirizzo presentato nel mese di luglio, la Tesei è sulla nostra lunghezza d’onda. Vista la situazione attuale, vista l’organizzazione obbligata a cui devono sottostare enti locali e dirigenti scolastici a causa della necessità di predisporre ambienti e modalità che rispondano alle norme anti-Covid attualmente dettate dal nostro governo, posticipare l’inizio delle lezioni ci sembra la decisione più naturale che si possa prendere.

Chiediamo quindi ancora a gran voce che venga data la possibilità alle Regioni di poter derogare sul numero minimo di giorni di scuola o che si chiarisca in alternativa come eventualmente recuperarli. Chiediamo solo di partire con il piede giusto. Banchi, mascherine, sedie e arredi richiesti dalle scuole stenteranno ad arrivare in tempo per l’inizio della scuola e i lavori edili per l’adeguamento funzionale degli ambienti scolastici saranno terminati? In questa situazione non è preferibile concedere più tempo? Che problema potrebbe creare iniziare il 24 per finire 10 giorni più tardi a giugno o fare meno vacanze a Natale? Riusciremo a dare solo respiro a chi, insegnanti, dirigenti scolastici, funzionari comunali, amministratori, stano lavorando per i nostri ragazzi e per la sicurezza loro e di tutte le famiglie. ‘Con una cornice legislativa adeguata, si potrebbe pensare ad un differimento’, commenta la governatrice Tesei. Attendiamo risposte dal Governo.