Premio parcheggio creativo: sulla tromba delle scale

Viene da chiedersi come è stato possibile che l’auto sia finita là. Nella tromba delle scale di un parcheggio che dovrebbe trovarsi a Ponte San Giovanni (Perugia). La foto è diventata virale in men che non si dica con la pubblicazione da parte della pagina Instagram Perugia Favelas. Poi è partita la caccia al commento più geniale: c’è chi propone un premio per il parcheggio creativo, chi sottolinea sia l’unico modo per non pagare un posto in centro, chi ricorda il problema del parcheggiare la macchina senza abbassare la musica e chi si chiede ora come la potrà togliere. Accidentale o voluto, il parcheggio sicuramente non è passato inosservato.

Condividi questo articolo su