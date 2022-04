Teatro Verdi Terni, contratto progetto: adeguamento da quasi 150 mila euro

di S.F.

Prescrizioni imposte dalla soprintendenza, opere provvisionali per l’attuazione degli stralci funzionali, recepimento degli input imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni e dall’ufficio rischio sismico della Regione. Risultato? Un adeguamento contrattuale rispetto all’importo originario di poco superiore ai 143 mila euro. Riguarda la progettazione definitiva complessiva e quella esecutiva del I stralcio funzionale per il teatro Verdi di Terni. Entrate in più per l’Rtp composto dalla A+M2a Architects Studio associato di architettura di Marcello Galiotto e Alessandra Rampazzo, la Sinergo S.p.A. e gli ingegneri Vincenzo Baccan e Linda Parati.

L’input e il via libera

Al momento la progettazione è al vaglio della Rina Check di Genova. Fatto sta che rispetto alla cifra originaria si è sviluppato un importo complessivo maggiore per il lavoro: si tratta di una possibilità che era prevista nel documento preliminare inserito nel maxi fascicolo di gara. La giunta ha approvato il definitivo complessivo il 4 agosto 2021 per una cifra di 16 milioni 956 mila euro e l’esecutivo del I stralcio funzionale il 24 novembre 2021 per poco meno di 7 milioni di euro. L’adeguamento del contratto d’appalto è stato richiesto dal gruppo del nord Italia già dal 21 settembre, poi reiterato un mese e mezzo dopo. Il Rup, l’architetto Piero Giorgini, a questo punto ha chiesto di offrire un ribasso rispetto alla parcella: «L’importo – si legge – di adeguamento risultante dalla differenza tra l’importo del contratto stipulato in data 12 febbraio 2021 pari a 375.492,21 euro e quello scaturito dalla nuova offerta presentata in data 18 febbraio 2022 pari a 488.766,94 euro ammonta ad 113.274,73 euro oltre oneri previdenziali (4%) ed Iva (22%) per un totale complessivo di 143.722,98 euro».

Ok al finanziamento

Calcoli fatti e firma sul documento per dare il via libera al finanziamento da oltre 143 mila euro in favore del gruppo guidato dagli architetti Galiotto e Rampazzo: ciò è dovuto in particolar modo dal lavoro sul progetto definitivo complessivo. La copertura economica? Arriva dalle somme a disposizione per il progetto esecutivo del I stralcio funzionale: «Trattasi – viene specificato da Giorgini – di una spesa obbligatoria e/o urgente e inderogabile al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente». Storia ancora lunga.

