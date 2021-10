Pulizie negli ospedali: una festa per dire ‘grazie’ agli operatori dopo i mesi più duri

«Grazie di cuore a tutti gli operatori di servizi e pulizia ospedaliera per l’impegno profuso durante l’emergenza pandemica». Con queste semplici ma importanti parole, incise sulle due targhe commemorative consegnate dalla Regione Umbria ai 400 lavoratori presenti all’evento ‘Grazie di Cuore’, il Gruppo La Cascina Cooperativa ha voluto ricordare l’impegno, l’abnegazione e la professionalità degli oltre 200 mila operatori in tutta Italia durante i difficili mesi dell’emergenza sanitaria. Ad accogliere l’invito della cooperativa sono state le istituzioni regionali – in testa la presidente Donatella Tesei -, cittadine e religiose dell’Umbria, oltre ai direttori delle due aziende ospedaliere di Perugia a Terni.

La riconoscenza

Per il ‘Santa Maria’ di Terni erano presenti il direttore generale Pasquale Chiarelli, il direttore sanitario Alessandra Ascani e quello amministrativo Anna Rita Ianni. Il direttore Chiarelli, in particolare, ha avuto importanti parole di riconoscenza verso tutti coloro che in questi mesi hanno contribuito a rendere l’osopedale ternano un posto migliore, a misura di paziente e di cittadino.

Festa e cerimonia

L’evento, ospitato presso il Castello di Ramazzano a Perugia, è stato inaugurato da un’esibizione del Piceno Pop Chorus, coro marchigiano composto da 70 artisti che ha reinterpretato, a cappella, brani italiani e internazionali. Alla fine della performance la Regione Umbria ha consegnato al direttore Chiarelli e a Pietro Manzi, direttore del servizio di ‘Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri’ dell’azienda ospedaliera di Perugia, le due targhe simboliche realizzate da La Cascina Global Service e dalla Ducops. Targhe che verranno poi affisse all’interno dei nosocomi a ricordo del lavoro degli addetti alle pulizie. Inoltre a tutti i partecipanti sono state consegnate delle pergamene per ringraziarli dell’impegno e della professionalità.

Un gesto spontaneo

«Il nostro gesto è nato così, spontaneamente. Come del resto è venuto spontaneo per tutti i lavoratori delle pulizie non interrompere un servizio essenziale, nonostante la paura e l’incertezza soprattutto nei primi mesi della pandemia», spiega Vincenzo Bottone, responsabile della Cascina Global Service per l’Umbria, le Marche e l’Abruzzo. «A loro siamo tutti grati perché hanno rafforzato l’impegno, assicurando così ogni giorno negli ospedali le migliori condizioni affinché medici e infermieri potessero prendersi cura dei pazienti in ambienti salubri e sanificati, anche quando era scarsa la reperibilità di dispositivi di protezione individuale come mascherine o guanti. Soprattutto con l’aiuto delle istituzioni, della Protezione civile e delle aziende – conclude il manager del Gruppo La Cascina Cooperativa – si è riusciti in breve tempo a equipaggiarli con tutti gli accessori necessari per la tutela della propria salute».