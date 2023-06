«Quartiere Italia, San Giovanni e Cospea: priorità chiare. Pronti a collaborare»

di Leonardo Patalocco

segretario del circolo Pd ‘Ferriera’ – Terni

Le elezioni sono trascorse, il Pd le ha perse e i ternani hanno scelto la nuova amministrazione a guida Bandecchi per i prossimi 5 anni. Questo non vuol dire però che il nostro circolo debba smettere di rivestire il ruolo per il quale ognuno di noi si impegna dedicando il proprio tempo: quello di ‘sentinella’ del territorio e allo stesso tempo di pungolo per chi è chiamato a risolvere i problemi dei cittadini. Nell’augurare un buon lavoro alla nuova giunta, quindi, siamo qui a rimarcare alcuni degli aspetti che consideriamo prioritari, mettendo a disposizione il lavoro fatto negli ultimi due anni in termini di osservazione, di confronto e di attività politica.

Prima di tutto la situazione del decoro urbano e del verde pubblico che è sotto gli occhi di tutti: dagli spazi pubblici fino alla segnaletica stradale (assente in alcuni tratti) e fino allo stato delle strade ci sono numerosi spazi che richiedono interventi immediati in termini di messa in sicurezza e di ripristino delle loro funzionalità (largo Mezzetti, via Papa Benedetto III, via Giovanni XIII tra gli altri) lasciati in stato di incuria dall’amministrazione uscente di centrodestra.

Parallelamente, inoltre, andranno stimolati e sviluppati altri progetti di grande portata sociale e economica già avviati o comunque in procinto di esserlo: pensiamo alla ‘Cittadella delle associazioni’ in piazza della Pace, una realtà che va valorizzata e regolarmente sostenuta, pensiamo alla realizzazione del progetto, in piazzale Senio, di riqualificazione del campo sportivo i cui lavori dovrebbero partire a brevissimo e alla relativa assegnazione del bar circostante (a che punto siamo con il bando?), pensiamo alla realizzazione del sottopasso ferroviario per risolvere l’annosa questione che opprime i residenti di Cospea Alta e pensiamo, infine, alle necessarie misure da prendere per dare un po’ di respiro alle attività commerciali di prossimità dei quartieri.

Consideriamo necessario, peraltro, cercare di mettere a sistema e sostenere l’attività dei centri sociali e delle associazioni di volontariato presenti in questi territori, realtà da noi ritenute fondamentali per dare un sostegno ai giovani e agli anziani del quartiere e per creare alternative virtuose alla strada. Il circolo Pd ‘Ferriera’ vigilerà e resterà a disposizione per migliorare la qualità della vita dei residenti, senza arretrare di un centimetro e ponendosi con un costruttivo spirito di collaborazione.