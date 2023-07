Quintana Foligno, Luca Innocenzi va al Tar: impugnato il daspo

di S.F.

‘Divieto di accedere per anni 1 a manifestazione sportiva equestre di interesse storico’. È l’oggetto di un ricorso al Tar Umbria che – giudizio cautelare in primis – sarà discusso giovedì 27 luglio, il ricorrente? Le iniziali che appaiono nella tabella degli affari per la camera di consiglio sono I.L. e non è complicato intuire che si tratta del cavaliere Luca Innocenzi. Come noto, è stato ‘daspato’ di recente in seguito alla clamorosa rissa durante le prove della Quintana la sera del 4 giugno al ‘Campo de li giochi’. A difenderlo sono gli avvocati Fabio Michelangeli, David Zaganelli e Alessio Tomassucci. Dall’altro lato ci sono il ministero dell’Interno e la questura di Perugia con l’avvocatura distrettuale. Venerdì, salvo sorprese, ci sarà l’esito. Per il giudizio di merito se ne parlerà più avanti.