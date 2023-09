Rave Meditation 2023: due giorni dedicati al benessere a Narni

Il 16 e il 17 settembre a Narni, con il patrocinio del Comune, si terrà l’ottava edizione del ‘Festival del benessere e delle medicine non convenzionali e olistiche – Rave Meditation 2023 – Aslan – (il leone di Narnia)’. Location dell’evento è la Domus Narnia di via Gattamelata 74. «L’iniziativa – spiegano gli organizzatori in una nota – ha lo scopo di diffondere una visione che promuove il benessere totale dell’individuo, creando punti di giunzione tra il mondo scientifico della medicina allopatica e la visione naturopatica, spirituale ed energetica delle medicine non convenzionali, attraverso l’organizzazione di conferenze, salotti letterari e filosofici, presentazione di libri, spettacoli teatrali, workshop e spazi esperienziali per adulti e bambini». Si tratteranno e approfondiranno temi legati «alle neuroscienze, pnei, metabolomica, nutrizione, ecologia, psicologia, mindfulness, pedagogia, arteterapia, musicoterapia, danzaterapia, giocoleria, pratica di discipline che rientrano nella nell’ambito della naturopatia, meditazione, yoga, arti marziali, tecniche energetiche, channeling, cristalloterapia fitoterapia, e contenuti che favoriscono lo sviluppo sano e luminoso dell’essere umano e del pianeta».

Il premio letterario

Ad arricchire l’evento è la prima edizione del premio letterario ‘C.S. Lewis-G. Fortunati’, la cui presentazione – che costituisce l’apertura del festival – è in programma sabato alle ore 10.30. Prevista anche la consegna di una targa da parte di Gianni Brodoni dell’agenzia Bonifazi di Narni. Il fine del progetto è quello di promuovere gli autori del genere letterario fantasy young/adult; il vincitore sarà pubblicato gratuitamente, sia in formato cartaceo che digitale, dalla casa editrice umbra Edizioni Italiane con distribuzione nazionale. «L’istituzione di questo contest – prosegue l’organizzazione – è dedicata all’ingegnere Giuseppe Fortunati, colui che grazie alla sua determinazione e alle sue ricerche ha riportato Narni sulle pagine di siti e giornali italiani ed internazionali. L’altra dedica è per lo scrittore britannico C.S. Lewis, autore della serie di romanzi high fantasy ‘Le cronache di Narnia’, la cui fantasia ha fatto conoscere in tutto il mondo l’antica Narnia. A questo link il ricco programma di incontri di Rave Meditation 2023.