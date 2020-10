Rifiuti, differenziata: Calvi ancora al top

È Calvi dell’Umbria il comune umbro – rifiuti free – più virtuoso per la raccolta differenziata. Lo ha sancito Legambiente in occasione della premiazione avvenuta a Roma: non è una novità per il piccolo territorio del ternano.

CALVI DELL’UMBRIA, OTRICOLI E ARRONE AL TOP IN UMBRIA

IL RISULTATO DEL 2019

La soddisfazione e l’obiettivo

Calvi ha registrato una percentuale dell’88,4% di raccolta e 42 chili pro-capite di indifferenziato annuale. «È il secondo anno consecutivo – il commento del vicesindaco Sandro Spaccasassi, che ha delega all’ambiente e ringrazia i cittadini, Asm e operatori locali per il risultato – che ci viene riconosciuto questo premio da parte di Legambiente. l nostro comune, sensibile alle problematiche ambientali, ha aderito a dicembre 2019 al progetto del ministero dell’Ambiente ‘Comune Plastic free’ e sta lavorando per ridurre a zero la plastica nelle strutture comunali; fra le altre iniziative è stata installata a marzo 2020 una postazione per la distribuzione dell’acqua, con il contributo auri, che ha permesso in otto mesi di diminuire l’uso della plastica nella misura di 24 mila bottiglie; il prossimo passo di questa amministrazione sarà la tariffa puntuale che andrà a premiare i cittadini più virtuosi. Calvi è un esempio in Umbria, i cittadini hanno dimostrato da sempre una grande attenzione per la salvaguardia dell’ambiente».