Rotary Terni: donazioni in pieno spirito natalizio

Un gesto d’amore e di solidarietà per i meno fortunati: il Rotary club di Terni, presieduto da Piero Maroni, nei giorni scorsi ha consegnato mille euro all’associazione Nuova Vita Onlus. Una donazione che è stata fatta anche lo scorso anno dal precedente presidente del club ternano, Nicola Astolfi. Il Rotary di Terni ha inoltre acquistato e donato 60 panettoni di cui 10 all’associazione Nuova Vita, 10 alla parrocchia di Santa Croce direttamente all’amministratore parrocchiale don Roberto Cherubini e 40 alla Caritas nella persona di frate Stefano Todelli. «Il Rotary di Terni continua a mantenere alto il suo spirito di ‘service’ per il bene e lo sviluppo del territorio – afferma il presidente Maroni -. In particolare i panettoni sono frutto di un acquisto del club ternano a favore di un progetto del Distretto 2090 del Rotary Club per l’eliminazione della poliomelite nel mondo».

LE FOTO