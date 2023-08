San Gemini, c’è ‘Sapori tra fiori e note’: percorso gastronomico e musica dal vivo

‘Sapori tra fiori e note’. A San Gemini preparativi in corso per uno degli ultimi eventi dell’estate 2023 nel comune del Ternano: gli eventi sono programmati per sabato 9 settembre e portano la firma di pro loco, Asd Sangemini Sport e gruppo Infioratori con il patrocinio del Comune. Spazio alla presentazione della società – scuola calcio, settore giovanile e agonistico -, poi l’apertura del percorso gastronomico dalle 19.30, musica dal vivo e intrattenimento per i più piccoli con Arcobaleno Party.

