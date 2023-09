Schianto fra Terni e Narni: padre e figlio in ospedale

Incidente stradale nella prima serata di martedì lungo la strada Flaminia Ternana, fra Terni e Narni, nei pressi del ristorante Rustico. L’impatto è stato fra due autovetture Nissan: una Juke condotta da un 31enne di Narni ed una Qashqai con al volante un 50enne di origini campane, residente a Terni, che viaggiava insieme al figlio minorenne. Particolarmente violento l’impatto, in seguito al quale padre e figlio sono rimasti feriti. Gli operatori del 118 li hanno soccorsi, coscienti, e trasportati all’ospedale di Terni. Conseguenze meno serie per il 31enne, sottoposto dai carabinieri – procede il Nor della Compagnia di Amelia – ad accertamenti relativi alle condizioni di guida. Sul posto anche i vigili del fuoco di Terni per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

