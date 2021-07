Scippa 81enne in centro e la fa cadere: arrestato minorenne

Stava tornando a casa dopo essere andata dal proprio medico di base e, all’improvviso, qualcuno le ha scippato la borsa con all’interno 60 euro facendola anche cadere a terra. Protagonista dello spiacevole episodio è un minorenne: è stato arrestato dalla polizia di Stato. Il fatto è accaduto in centro a Bastia Umbra.

In ospedale

L’anziana è stata soccorsa in prima battuta da alcuni passanti e poi dagli operatori sanitari del 118, con successivo trasporto d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Perugia con lesioni a corpo, volto e testa. Nel contempo è stata allertata la polizia di Stato: in azione per le indagini sono entrati gli agenti del commissariato di Assisi, coadiuvati dai colleghi della polizi Locale. Grazie alle indicazioni raccolte e alle immagini della videosorveglianza lo scippatore è stato individuato a stretto giro: la svolta è arrivata durante un servizio vicino la stazione ferroviaria quando il giovane – già noto per reati contro il patrimonio – è stato bloccato. Il Gip del tribunale dei minorenni di Perugia ha emesso a suo carico il collocamento in comunità.