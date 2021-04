Caserta: «Quando cominciamo a pensare diventa un problema»

Condividi questo articolo su

















Caserta in conferenza stampa chiede al gruppo (e di conseguenza a tutta la piazza) di non vagare con la mente, pensando partita per partita e solo a quella del Grifo. Nessun volo pindarico, nessun pensiero alla possibilità – in caso di contemporanea sconfitta del Padova – di poter addirittura festeggiare la serie B con una gara d’anticipo.

Come arriva il Perugia

Angella e Sgarbi stanno meglio, con il primo in vantaggio sul secondo. Falzerano ha avuto qualche problemino che si porta da qualche partita, si è allenato poco, sarà valutato in vista della gara. Saranno comunque tutti e tre fondamentali per le ultime due partite, in cui il Perugia si gioca la promozione. Bisogna vincerle entrambe. E magari sperare in qualche altro passo falso delle avversarie.

Non sprecare quell’incredibile weekend

Il weekend fra il 17 e il 19 aprile 2021 resterà nella storia del Perugia come quello del doppio sorpasso, spalmato su tre giorni, al termine di tre partite al cardiopalma, in cui – paradossalmente – quella meno emozionante è stata la vittoria del Grifo a Ravenna.

Sabato, vittoria a Ravenna e primo posto

Domenica, il Padova crolla a Modena: si resta primi

Lunedì, Triestina da urlo, ko anche il Sudtirol