Si presenta all’esame per la patente e finge di essere un altro: ‘tradito’ dai capelli

Ad insospettire un funzionario della Motorizzazione Civile di Peruga erano state alcune differenze fisiche con la persona ritratta nel documento di identità consegnato agli esaminatori per il conseguimento della patente ‘B’. A partire dall’attaccatura dei capelli. Per questo, durante la prova teorica della sessione di esame, gli addetti hanno voluto vederci chiaro, contattando la polizia Stradale che è intervenuta con personale della propria sezione di polizia giudiziaria.

Denunciati

Smascherato, il soggetto ha tentato in ogni modo di fuggire, anche scavalcando il cancello perimetrale della Motorizzazione. Sono stati gli accertamenti successivi a chiarire il quadro: il soggetto si era presentato al posto del titolare del documento per consentirgli – perché evidentemente più preparato – di superare l’esame e ottenere la patente. Anche il ‘vero’ candidato è stato poi rintracciato. Per entrambi – un nigeriano di 33 anni ed un camerunense di 24 – è scattata la denuncia a piede libero per false attestazioni ed induzione in errore di pubblico ufficiale.