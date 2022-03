Curioso intervento per i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Città di Castello nell’ultimo weekend. I militari si sono attivati per bloccare un 36enne che, nella notte tra sabato e domenica, stava passeggiando per le vie del centro storico prendendo a calci le saracinesche in metallo: era ubriaco e creava disturbo alle persone che volevano riposare. Per l’uomo c’è una sanzione amministrativa da 100 euro.

