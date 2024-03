Spoleto: dopo il ‘taglio’ torna l’autovelox sulla Flaminia ad Eggi

Dopo il ‘taglio’ nella notte fra il 5 ed il 6 febbraio scorsi, che ha fatto ipotizzare la presenza di un ‘Fleximan’ umbro, il Comune di Spoleto, nella giornata di mercoledì, ha ripristinato l’autovelox lungo la strada statale 3 Flaminia all’altezza di Eggi, in direzione Spoleto. «Prima della effettiva entrata in funzione – spiega il Comune in una nota – dovrà essere effettuata la taratura e, a seguire, le verifiche funzionali: non è necessario prevedere nuovamente un periodo di pre-esercizio. Al termine dei controlli tecnici l’autovelox tornerà in funzione, indicativamente entro la fine di marzo. La data esatta verrà comunicata al termine delle verifiche funzionali». Richiesto al Comune di Spoleto da Anas per garantire la sicurezza stradale, l’autovelox, tarato a 90 chilometri orari e posizionato al chilometro 129+880 della SS3 Flaminia, serve a ridurre le situazioni di pericolosità dovute sia alla presenza del bivio Eggi-Acquasparta-Santo Chiodo, sia al restringimento della carreggiata e il conseguente obbligo di decelerazione.

