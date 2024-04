Spoleto, è tempo di ‘TuliPark’: 100 mila tulipani di 75 varietà – Fotogallery

Un giardino fiorito con un’esposizione di 100 mila tulipani di 75 varietà diverse. Si trova in un grande spazio verde – circa 14 mila metri quadrati – alle porte di Spoleto, a Madonna di Baiano, e dal 25 marzo è tornato fruibile per la primavera 2024 con possibilità di raccolta ed incarto allo specifico gazebo predisposto nell’area. L’iniziativa, che è giunta alla III edizione, è stata sviluppata e curata in particolar modo grazie ad Alessandro Leonetti Luparini: uno spettacolo di colori a pochi passi da un’imponente struttura storica cinquecentesca, denominata ‘Casino Leonetti Luparini, con tanto di affreschi, archi, camminamenti, opere del XVI secolo e due torri colombaie. Fu costruita nel ‘500 dallo spoletino Benedetto Gelosi e ha ospitato anche Galileo Galilei. In sostanza è un festival di stampo olandese: non a caso c’è un tipico mulino a vento ed uno zoccolo legato al mondo oranje. Sarà aperto – biglietto d’ingresso minimo da 8 euro – per circa un mese.

Condividi questo articolo su