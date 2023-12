Spoleto: incendio in un agriturismo. ‘Colpa’ di una termocoperta

Intervento dei vigili del fuoco di Spoleto, nel primo pomeriggio di lunedì, presso un agriturismo in località Poggiolo dove – riferisce il comando provinciale di Perugia del 115 – si è verificato un incendio che ha coinvolto alcuni locali posti al primo piano della struttura. «La causa – spiegano i vigili del fuoco – è da ricercarsi nel malfunzionamento di una termocoperta utilizzata in una delle camere. L’incendio è stato completamente estinto, scongiurando la propagazione agli ambienti contigui. Non si segnalano danni alle persone presenti. È stata necessaria l’interdizione dei locali interessati – prosegue il 115 – con il divieto di utilizzo di tutti gli impianti danneggiati dall’incendio, fino al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie e di sicurezza».

