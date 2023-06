Stroncone: denuncia uomo sapendo che è innocente. Condannato a 2 anni per calunnia

Aveva falsamente accusato un uomo, pur sapendolo innocente. Per questo un 61enne originario della Ciociaria, domiciliato a Stroncone, è stato condannato a due anni di reclusione dal tribunale di Terni in composizione monocratica (giudice Simona Tordelli). La sentenza è stata emessa mercoledì mattina sulla base dell’ipotesi di reato di calunnia formulata d’ufficio dalla procura di Terni nei confronti del 61enne. In pratica quest’ultimo il 6 ottobre del 2021 aveva sporto denuncia presso i carabinieri del comando stazione di Stroncone, affermando che due giorni prima a Vasciano (Stroncone) un altro soggetto – con cui evidentemente aveva avuto dei problemi in precedenza – lo aveva minacciato con una pistola semiautomatica, intimandogli di lasciare l’abitazione dove risiedeva e di consegnargli le chiavi. Le indagini dell’Arma e dell’autorità giudiziaria, oltre a giungere all’archiviazione della querela, si sono indirizzate sul denunciante, poi indagato a piede libero e quindi finito a giudizio. Alla luce della sentenza, il legale difensore del 62enne – l’avvocato Francesco Mattiangeli – preannuncia che la impugnerà in appello. Nel procedimento non figuravano parti civili costituite.

